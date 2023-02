L’AQUILA – Convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dell’Aquila Guendalina Buccella l’arresto di Danilo Tennina, 49 anni, accusato di aver fornito eroina a una donna di Paganica che poi è stata in fin di vita per overdose.

Il giudice, comunque, ha rimesso in libertà Tennina, che era ai domiciliari, ma con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Il reato contestato dalla Procura all’uomo, che non si è presentato in aula come è nelle sue facoltà, resta lo spaccio di droga ma con l’aggravante delle lesioni visto che la donna, che resta molto grave, era entrata in coma.

L’esito positivo degli eventi, per ora, ha attenuato il peso delle responsabilità contestate.

Infatti si è appreso che in seguito all’eroina da lei assunta ha avuto un collasso respiratorio: se non fosse stata soccorsa in tempi rapidi sarebbe probabilmente deceduta. Non va nemmeno escluso che la droga fornita fosse di pessima qualità.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Paganica, coordinate dal luogotenente Nunzio Gentile vanno avanti per verificare la provenienza di quella droga e se ci sono altre persone coinvolte.

Nel corso del procedimento l’indagato è assistito dagli avvocati Paolo Vecchioli e Diego Biasini.