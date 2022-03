L’AQUILA: “SALVIAMO MURALE JOE STRUMMER”, 500 FIRME PETIZIONE, SPUNTA IPOTESI SPOSTAMENTO

L’AQUILA – I promotori della petizione “Salviamo quel murale!”, nata per la preservazione dell’opera dedicata a Joe Strummer, leader dei Clash e icona del punk mondiale vicino al Terminal di Collemaggio a L’Aquila in pochi giorni ha superato le 500 adesioni.

I promotori della petizione, spiegano in una nota, sono stati contattati e hanno incontrato così il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle “per discutere dei piani del Comune, che ha annunciato la realizzazione di un grande murales quella stessa parete e che andrebbe a cancellare le opere già esistenti”. E la soluzione sarebbe dunque di riprodurre altrove il murales di Joe Strummer, in “un muro che abbia le adeguate caratteristiche (dimensioni, visibilità, ubicazione strategica) per ospitare la riproposizione, a carico dell’amministrazione comunale”.

Della Pelle, riferiscono i promotori, ha detto che “tale opera, lunga oltre 100 metri, non è relativa soltanto alla figura di Celestino V, bensì si propone come una sintesi della storia della città dal forte potenziale simbolico e identitario, ed al contempo un “biglietto da visita” per i turisti giunti al Terminal. Il consigliere ha spiegato che quella di un murale adiacente al Terminal sulla storia della città, una sorta di benvenuto, è una proposta datata primi anni 2000, quando il Sindaco era Biagio Tempesta. Il progetto è stato rispolverato recentemente in occasione degli investimenti previsti per la riqualificazione del Terminal e dell’intera area circostante, anche in virtù del rinnovato interesse nei confronti della Perdonanza Celestiniana”.

“Della Pelle si è anche dimostrato sensibile all’affezione manifestata dagli aquilani verso l’opera ispirata a Joe Strummer e alle altre opere di street art presenti in città e ha assunto l’impegno informale di organizzare e finanziare una concreta iniziativa di salvaguardia delle stesse – si legge nella nota -. Il primo passo in tal senso è rappresentato dall’individuazione congiunta, nei prossimi giorni, di un muro che abbia le adeguate caratteristiche (dimensioni, visibilità, ubicazione strategica) per ospitare la riproposizione, a carico dell’amministrazione comunale, del murale dedicato a Joe Strummer oggetto della petizione, le cui ammalorate condizioni richiedono comunque una pesante opera di ristrutturazione. Alcune ipotesi sono già state prese in considerazione I promotori della petizione esprimono soddisfazione per questo primo risultato e suggeriscono, come passo successivo, di costituire un gruppo di lavoro, che possa avvalersi anche della competenza di artisti del settore street art, che studino e propongano azioni finalizzate alla valorizzazione degli artisti del contesto aquilano e del loro contributo alla città”