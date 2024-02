L’AQUILA: SALVINI INCONTRA AGRICOLTORI IN PIAZZA D’ARMI

L’AQUILA – Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è arrivato a Piazza d’Armi all’Aquila dove è in corso la protesta degli agricoltori che con i loro trattori manifestano da giorni contro i rincari, le gravi criticità e le politiche Ue.

Con lui il sottosegretario Masaf, nonché segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo, e il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

In questo momento è in corso un colloquio tra i manifestanti ed il leader della Lega che a breve sarà a Villa Gioia per la presentazione dei candidati del carroccio in vista delle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.