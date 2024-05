L’AQUILA: “SAN PIETRO CELESTINO V IN PAGANICA – TRA STORIA, RACCONTI E LEGGENDA”, PRESENTATO LIBRO

L’AQUILA – Sabato 18 Maggio 2024 presso la Chiesetta dedicata a San Pietro Celestino V, lungo la strada Provinciale che porta a Pescomaggiore, è stato presentato il libro “San Pietro Celestino V in Paganica – tra Storia, Racconti e Leggenda”.

La presentazione, moderata dal Giornalista Giustino Parisse, è stata preceduta da una Santa Messa celebrata dal parroco Don Dionisio Rodriguez che durante l’omelia ha evidenziato l’importanza per la comunità di questa Chiesetta che custodisce una Reliquia del Santo del Morrone deposta sull’altare dal Cardinale Giuseppe Petrocchi il 1° Febbraio 2020.

Questa Chiesetta assume ancora più importanza perché è una delle tappe del “Cammino del Perdono – Fuoco del Morrone” che ogni anno dall’Eremo di Sant’Onofrio, attraversando la Valle Subequana, giunge alla Basilica di Collemaggio per l’accensione del tripode dando avvio alla Perdonanza Celestiniana.

Successivamente, alla presenza di un folto pubblico e con la partecipazione del Vice Sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele e della Consigliera comunale Katia Persichetti è stato presentato il libro scritto da Raffaele Alloggia, cultore di storia e tradizioni locali. Sia il Vice Sindaco Daniele che la Consigliera Persichetti, hanno assicurato il sostegno dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo di questo particolare luogo di culto ri-scoperto grazie all’autore del libro presentato.

Ai fini dalla valorizzazione e della promozione della chiesetta meritano una citazione particolare sia l’Associazione Culturale “La Fenice” di Paganica “che da circa dieci anni si sta impegnando per la valorizzazione e la promozione nel tempo (e la pubblicazione del libro ne è il tassello fondamentale), di questo luogo sacro importante non solo perché costituisce una preziosa occasione per il territorio di Paganica, insieme a quello dell’Aquila, ma per uno sviluppo del turismo religioso e culturale attraverso la Perdonanza Celestiniana, l’anno del Giubileo, indetto per il prossimo anno, e il riconoscimento della città dell’Aquila quale Città della Cultura 2026.” e l’Amministrazione separata dei Beni di uso civico di Paganica e San Gregorio, in una sinergia che ha consentito la riapertura della Chiesetta ai fedeli, che si sta adoperando per rendere il luogo più accogliente e fruibile.