L’AQUILA, SANITA’ DISTRUTTA: CONVEGNO A PALAZZO FIBBIONI, AL CINEMA ZETA DOCUFILM CON ROGER WATERS

L’AQUILA – La sanità pubblica distrutta dai tagli e dalle privatizzazioni è il tema di due importanti eventi ospitati all’Aquila. Il primo ha come titolo “Salviamo la sanità pubblica”, ed è previsto per sabato 18 marzo alle ore 11, nella Sala “Rivera” di Palazzo Fibbioni ed è organizzato dallo storico esponente aquilano della sinistra di classe Alfonso De Amicis in collaborazione con l’Associazione “Il pungolo” di Tempera, frazione del capoluogo abruzzese. Ingresso libero.

Il secondo è invece la proiezione del film-documentario “C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando” dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorre; l’appuntamento è per mercoledì 22 marzo alle ore 20:30 al Cinema Teatro Zeta di Monticchio. Il film-documentario è distribuito da Fil Rouge Media. Al termine della proiezione, ci sarà spazio per un dibattito. Biglietto di ingresso a 7 euro.

L’opera racconta in particolare l’occupazione, partita a fine 2020, in piena pandemia, con la Calabria in emergenza per la mancanza di posti letto, dell’ospedale di Cariati (Cosenza), non attivo dal 2010, quando in piena spending review furono chiusi in Italia circa 200 ospedali e 18 solo in Calabria.

Si tratta di un film-documentario che sta avendo molto successo in Italia nonostante un quasi totale disinteresse da parte dei media mainstream e che riporta le testimonianze di personaggi come Roger Waters, cofondatore e membro storico del gruppo musicale inglese Pink Floyd, Gino Strada, medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, della Ong italiana Emergency, in una delle sue ultime partecipazioni in video, Jean Ziegler, sociologo e politico svizzero, Ken Loach, regista britannico, Warren Mosler, imprenditore ed economista statunitense, padre ideatore della formulazione più recente della Teoria della Moneta Moderna di ispirazione post-keynesiana Modern Money Theory, che qualche anno fa si impegnò insieme al giornalista Paolo Barnard per L’Aquila terremotata, e molti altri.