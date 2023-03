L’AQUILA: SANITA’ PUBBLICA SALVA E STOP A PRIVATIZZAZIONI, A PALAZZO FIBBIONI INCONTRO CON CITTADINI

L’AQUILA – Oggi, sabato 18 marzo, all’Aquila, alle ore 11, nella Sala “Rivera” di Palazzo Fibbioni, in Via San Bernardino, incontro-dibattito aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Salviamo la sanità pubblica”.

L’evento è organizzato dallo storico esponente aquilano della sinistra di classe, Alfonso De Amicis, in collaborazione con l’associazione “Il pungolo” di Tempera.

L’ingresso è libero.

“La cittadinanza deve reagire allo smantellamento della sanità pubblica – afferma De Amicis in una nota – e deve farlo mettendo a punto delle proposte serie, concrete, che guardino, partendo ovviamente dalla situazione in cui si trova la sanità aquilana, al progetto di privatizzazione su larga scala. Che riguarda l’Europa intera, non soltanto l’Italia e non soltanto l’Abruzzo”.

“Va capito – conclude De Amicis – che l’annientamento del sistema sanitario nazionale non è qualcosa che capita per caso. Esistono forze anche sovranazionali che vogliono ridurci come gli Stati Uniti. E spetta a un popolo consapevole e organizzato evitare che il liberismo economico distrugga tutto, non soltanto la sanità. Una lotta che anche all’Aquila e dall’Aquila deve essere combattuta”.