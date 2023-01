L’AQUILA, SANT’AGNESE 2023: “BALLA CHE TE PASSA”, FIORELLA CARESTIA PRIORE DEL VENTICINQUENNALE

L’AQUILA – Nel celebrare i propri 25 anni di attività agnesina, alias un quarto di secolo, alias le Nozze d’Argento, la Confraternita Balla che te passa, attiva dal 1999, ha eletto suo nuovo “Priore” Fiorella Carestia, con ben 31 voti all’esordio assoluto; “Lima Sorda” Gino Pelliccione, che riprende la carica dopo sei anni; “Zellusu” Diana Capannolo, che ha sbaragliato la concorrenza con una maglia ton sur ton con la fascia; “‘Occa aperta” Nadia Lemme, giunta alla sesta elezione.

Si affiancano agli Emeriti “Presidente” Umberto Pilolli, “Lavannara” Rita Ferella, “Mamma deji cazzi deji atri” Alberto Orsini che ha ereditato il titolo dal padre Alessandro e che ha aperto la serata con un riepilogo degli ultimi tre anni di proroghe degli eletti per la pandemia. Segretario a vita della Confraternita è Enrico Barigelli, assente per un malanno e per questo alla consorte Lemme è stata attribuita la menzione speciale “Santa Nadia da Cesaproba”.

Altri diplomi speciali, premio “Chi li ha visti?” al direttivo eletto nel 2020 e prorogato per tre anni, premio “Asilo nido” a Daniela Rosati, premio “Brodino” alla neo “Zellusa” Capannolo e premio “Librogame” alla Mamma Emerita Orsini.

La conviviale si è svolta nel tradizionale cenacolo dell’Arcobaleno dell’oste Vittorio Nuvolone.

Il priore uscente, Rino De Vecchis, che ha rivolto un appello al voto ai confratelli, è stato omaggiato come prassi con un proprio ritratto a olio realizzato dall’artista della Confraternita Claudio Ferroni.

Nel corso della serata, l’ospite Anna Rita Rotili ha recitato il proprio componimento “Invito a Balla che te passa”, ricevendo come omaggio un’artistica zuccheriera in ceramica della Confraternita, la Lavannara Emerita Ferella ha narrato la sua “Lettera da Sant’Agnese” e il Presidente Emerito Pilolli ha declamato la sua ode alla santa.