L’AQUILA, SANT’AGNESE 2023: GLI ELETTI DE JI CINCIARI

L’AQUILA – Per la nostra XXII edizione di Sant’Agnese by Ji Cinciari ci siamo riuniti presso il Tavernacolo a Piazza Santa Giusta ed abbiamo eletto le malelingue per il 2023:

Presidente – Marco Ricci; Segretario – Stefano Stecconi; Mamma deji cazzi dej’atri – Piergiorgio Marchione; Saccocce a ciammarica – Angelo Amadio Scarsella; Lima Sorda – Emilio Fiorenzi; Mimì e Cocò – Stefano Scotti e Christian Scimia; Capisciò – Mariano Massari; Ju Porcu – Stefano Scotti; Lengua sozza – Marco Moscardelli; ‘Occa a sciarpella – Stefano Madrucciani; Ju Peggiore – Christian e Stefano Masci; Vengo a ora de magnà – Francesco Giuliani; Prostato’ – Christian Masci.