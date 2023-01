L’AQUILA, SANT’AGNESE 2023: GLI ELETTI DELLA JUJITSU ACADEMY-JUDO TEAM

L’AQUILA – Lencuate a tutto spiano e con 24 ore di anticipo nella quarta Sant’Agnese della Jujitsu Academy-Judo Team dell’Aquila, confraternita a buon diritto autoproclamatasi “cintura nera di lingua”.

Le libere elezioni celebrate rigorosamente in centro storico – presso la storica pizzeria “La Quintana” alla corte dell’oste Fabio Climastone – hanno visto l’elezione di Lorenzo Cutilli come “Presidente”, Mauro Junior Del Beato come “Lima Sorda”, Luigi Latino come “Zellusu” e Francesco Cedola come “Vipera”.

Premi speciali sono stati conferiti a Ulan Cicerone, “Disco Rotto”; a Lorenzo Miccoli, “Ministro dell’Aria Fritta”; a Claudia Ioannucci, “Zellusu Pro”; infine al presidente Cutilli, “Trinciacog…ni”. Alberto Orsini si è autoproclamato “Segretario a vita” in base all’articolo 1334 del Codice civile come suggerito dalla consulente legale della confraternita Francesca Buccella.