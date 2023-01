L’AQUILA: SANT’AGNESE, ECCO GLI ELETTI DELLA CONGREGAZIONE “JI RACCAPEZZATI”

L’AQUILA – In occasione della Solenne Celebrazione di Sant’Agnese i membri della congrega JI Raccapezzati si sono riuniti in rituale conviviale presso il ristorante Cacio e Pepe da Massari in località Sassa Scalo, per rinnovare le cariche sociali. A seguito di un’attenta e combattuta operazione di voto, si sono ottenuti i seguenti risultati: Ju Presidente – Laura Aromatario Ju Secretariu – Andrea Ferrante Ju Tesoriere – Erica La mamma deji C… – Luciano Cavalieri Ju Taglia, cuci, rammenda e rattoppa – Leonardo Davolio La Lavannara – Erica La Lima Sorda – Patrizia Olivieri Ju Zellusu – Andrea Ferrante Ju Capisciò – Leonardo Davolio Recchie Fredde – Patrizia Olivieri Occa Aperta – Enrica Liaci Ju Sindacu – Laura Aromatario.