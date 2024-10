L’AQUILA: SANTANGELO IN VISITA ALL’ISTITUTO “AMEDEO D’AOSTA”, L’ASSESSORE, “UN’ ECCELLENZA”

L’AQUILA – Proseguono le visite istituzionali presso gli istituti scolastici regionali dell’assessore con delega all’Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, che oggi (18 ottobre) ha incontrato gli studenti e il personale dell’I.I.S. Amedeo D’Aosta dell’Aquila, insieme al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci.

“L’Istituto di Istruzione Superiore Amedeo d’Aosta è tra le scuole secondarie di II grado più antiche del Capoluogo d’Abruzzo e, in oltre un secolo di storia, ha dimostrato di sapersi adeguare ai cambiamenti della società e di essere in grado di garantire un’offerta formativa adatta alle esigenze di studentesse e studenti. – Ha commentato l’assessore – Le scuole professionali, per vocazione, legano l’offerta formativa al mondo del lavoro e questa è una caratteristica fondamentale per rispondere alla richiesta di manodopera specializzata delle imprese e per guidare i giovani verso l’acquisizione di professionalità che siano al passo con i tempi. Con i suoi otto indirizzi, – ha continuato Santangelo – l’I.I.S. Amedeo D’Aosta si conferma essere un’eccellenza del territorio perché valorizza il binomio ‘scienza e tecnologia’ per favorire la crescita della cultura dell’innovazione. L’impegno profuso dalla dirigente scolastica, Maria Chiara Marola, e dal corpo docente dell’Istituto è riconosciuto e apprezzato dall’assessorato regionale all’Istruzione che intende portare avanti una politica a favore della piena realizzazione degli obiettivi della scuola in termini di conoscenze, abilità e competenze di ragazze e ragazzi” conclude l’assessore regionale.