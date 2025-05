L’AQUILA: SANTANGELO, “VERSO IL RECUPERO DEL MUSEO A PALAZZO SARDI”

L’AQUILA – “Un progetto ambizioso che punta a restituire alla collettività un presidio culturale di grande valore e a creare nuovi spazi di studio e aggregazione. La riapertura del Museo e la valorizzazione di Palazzo Sardi rappresentano un’opportunità concreta per rilanciare il centro storico e rafforzare l’identità culturale del territorio”.

Così l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Sardi all’Aquila, accompagnato dal commissario della Comunità Montana Peligna Tiziana Grassi e dalla consigliera regionale Antonietta La Porta.

Durante l’incontro è stato avviato un confronto operativo per lavorare al ripristino e alla riapertura del Museo di Storia Naturale, chiuso da anni, e alla realizzazione di nuove aule lettura al piano superiore del palazzo.

“L’iniziativa, attualmente in fase preliminare – viene spiegato in una nota -, vedrà la collaborazione tra Regione Abruzzo, enti locali e soggetti istituzionali per definire il percorso amministrativo e progettuale necessario alla realizzazione dell’intervento”.