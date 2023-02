L’AQUILA, SANTELLA: “NESSUNA CRITICITA’ STAZIONE RADIO A TEMPERA”

L’AQUILA – “Sono stato invitato da alcuni residenti del paese a verificare ‘la bontà dell’intervento’, sia sotto il profilo burocratico sia sotto quello relativo alla salute dei cittadini. All’esito di quanto sopra, è emerso che il sito individuato per il posizionamento dell’antenna è risultato quello più idoneo per garantire la massima copertura della rete mobile Wind Tre, nonché per scongiurare problemi di salute per la popolazione”.

Lo fa sapere il consigliere comunale dell’Aquila Guglielmo Santella, presidente della seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, in merito all’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni dell’operatore Wind Tre Spa nella frazione di Tempera.

“Tutti i rilievi eseguiti dagli uffici competenti hanno registrato, allo stato, risultati molto favorevoli per la collocazione dell’apparato sul terreno privato designato”.

“Tuttavia, ad impianto ultimato e messo in funzione, sarà certamente mia premura, per quanto di mia competenza, monitorare il mantenimento dei valori oggi riscontrati, al fine di tutelare il primario diritto alla salute dei cittadini rispetto all’interesse della copertura della rete della telefonia mobile”, conclude Santella.