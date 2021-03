L’AQUILA: SANTUCCI, “MESSA IN SICUREZZA CAGNANO, DOPO 3 ANNI QUALCOSA SI MUOVE”

L’AQUILA – “Interventi urgenti di messa in sicurezza, frazione s. Pelino – strada statale 260 Picente: così recita un post apparso ieri sulla pagina ufficiale facebook del Comune di Cagnano Amiterno. A dire il vero dopo 3 anni di segnalazioni, relazioni e appelli inviati agli uffici comunali, solleciti verbali e sopralluoghi vari, di urgente c’è rimasto ben poco! Ma fortunatamente dopo la mia ennesima segnalazione avvenuta una ventina di giorni fa, qualche cosa si è mosso”.

Così il consigliere comunale di Cagnano Amiterno ( L’Aquila), Graziano Santucci.

“Quando sedevo sui banchi della maggioranza – osserva il consigliere – e chiedevo al Sindaco di intervenire per ripristinare la sicurezza degli edifici, non sono mai stato ascoltato e, di fatto, i lavori non sono mai partiti. Forse la mia voce, ora che occupo gli scranni dell’opposizione, ha un peso diverso: e di questo sono ben felice, se poi i risultati sono questi. Un risultato che premia il lavoro del Gruppo di minoranza Cagnemo Cagnano, ma del quale troveranno giovamento tutti i cittadini, compresi quelli dei comuni limitrofi che quotidianamente precorrono, tra mille difficolta, la S.S. 260”.

“Ci auguriamo a questo punto che gli stessi lavori urgenti siano rivolti anche alla vicina facciata della Chiesa della Madonna delle Grazie – prosegue Santucci – che è la causa del restringimento della carreggiata, per dar modo poi alle autorità competenti di togliere il restringimento operato ormai nel marzo del 2018 e che doveva avere carattere di provvisorietà, diventato invece triennale, finora. Decine sono gli edifici nel territorio comunale che sono nelle stesse condizioni di precarietà e pericolosità: la ricostruzione è ancora ferma al palo. Speriamo che questo sia un nuovo inizio, un nuovo modo di affrontare i problemi che affliggono la ricostruzione a Cagnano Amiterno”.

“Continueremo senza sosta il nostro lavoro di vigilanza e controllo nel comune di Cagnano Amiterno – conclude Santucci – ma va comunque posto in evidenza che un esercizio continuo e costante degli stessi, privo di strumentalizzazione, possa portare ad una sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa nell’interesse della collettività, perché è l’assenza dell’esercizio del controllo – e non vi è chi non abbia visto la totale assenza di questo controllo negli ultimi anni – che permette azioni che spesso provocano danni irreparabili, dei quali poi l’intera comunità paga le conseguenze”.

