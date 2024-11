L’AQUILA: SCALINATA PORTICI DI SAN BERNARDINO IMBRATTATA CON SCRITTE PRO PALESTINA

L’AQUILA – Ignoti, l’altra notte, hanno imbrattato la scalinata che da via Fortebraccio conduce ai portici di San Bernardino da Siena all’Aquila. Si tratta di scritte che inneggiano alla questione palestinese per farla conoscere nelle sue sfaccettature. “Nessuno vuole vietare queste espressioni di consenso alla causa, ci mancherebbe altro”, hanno detto alcuni residenti, “ma non per questo si possono sporcare i muri del centro storico”.

Non sembra che nella zona ci siano telecamere posizionate in modo tale da permettere alla polizia di individuare i responsabili. (g,g.)