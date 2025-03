L’AQUILA: SCANTINATI ALLAGATI, I RESIDENTI DI SAN GREGORIO SI ATTREZZANO CON LE IDROVORE

L’AQUILA – Le forti piogge di questi giorni stanno creando qualche disagio all’Aquila. Nella frazione di San Gregorio, infatti, ci sono stati allagamenti in diverse cantine e abitazioni ai piani bassi. Questo ha indotto oggi l’operosa popolazione locale a risolvere il problema in modo autonomo con l’uso di pompe idrovore che hanno tolto i liquami anche se danni ci sono comunque stati. Ma alcuni segnalano che i disagi sono stati anche causati dal fatto che il Comune ha avviato ma non finito i lavori di sistemazione delle strade per cui la mancanza di scoli e tombini ha peggiorato il quadro facendo scorrere fiumi di liquidi e creato enormi pozzanghere. Secondo i residenti, inoltre, la strada dese essere asfaltata e sono necessarie delle caditoie di scolo per le fognature.

Ieri, inoltre, sempre per la pioggia, ci sono stati disagi in via dei Medici, zona Pile, con alcune macchine impantanate nell’acqua e traffico rallentato cosa che ha suscitato l’ira degli automobilisti.