L’AQUILA: “SCENDI E PRENDI IL PROSSIMO”, CAOS AUTOBUS TUA. PENDOLARE DENUNCIA, “IO LASCIATA A PIEDI”

L’AQUILA – “Devi scendere qui, prendi il prossimo autobus, io devo andare da un’altra parte”. A sentirsi dire questa frase, da parte di un autista di autobus Tua, è stata stamattina una cittadina residente all’Aquila che ogni mattina prende l’autobus per andare a lavorare a Tornimparte (L’Aquila).

La pendolare è stata costretta a scendere a una fermata degli autobus vicino l’ospedale “San Salvatore” e l’università dell’Aquila, dunque poco dopo essere salita sul mezzo, che ha come destinazione finale Cave di Scoppito, alla fermata delle 7.33 sulla ss 80, di fronte alla Caserma “Pasquali”, “Senza una motivazione chiara – come racconta ad AbruzzoWeb la stessa utente – L’autista ha ‘farfugliato’ di doversi recare a Rieti, poi ha nominato San Demetrio, ‘consigliandomi’ di prendere l’autobus successivo. Peccato che io debba timbrare il cartellino alle 8”. “Sono rimasta senza parole – prosegue – e purtroppo, essendo l’unica persona sull’autobus, le mie rimostranze si sono dimostrate troppo deboli. Tutto questo nonostante sia abituata ai disservizi che spesso non solo a me capita di dover subire, con gli autobus che arrivano in ritardo, costringendomi a fare i salti mortali per arrivare puntuale al lavoro, o che addirittura passano qualche minuto prima dell’orario della fermata e, non vedendo nessuno, tirano dritto, motivo per cui mi hanno lasciata a piedi a Tornimparte, per tornare all’Aquila, qualche tempo fa. In quella occasione, a dirmi che l’autobus era passato in netto anticipo e non si era fermato, è stata una persona che abita lì vicino, altrimenti non avrei mai saputo nulla”.

“Per non parlare degli improvvisi cambi di percorso che ogni tanto vengono fuori dal ‘cilindro’ e senza alcun preavviso – prosegue la cittadina – In ogni caso, se avessi avuto una spiegazione chiara e soprattutto plausibile, questa mattina avrei anche potuto capire quanto accaduto. Invece sono stata costretta ad avvisare i miei responsabili e i miei colleghi di un ritardo assurdo e a chiamare il mio compagno, che lavora all’Aquila, per farmi accompagnare, costringendo anche lui a fare tardi al lavoro”. “Credo sia il caso di sporgere denuncia per quanto successo – conclude – ma al tempo stesso mi chiedo se la Tua non stia cercando di tagliare in qualche modo la corsa. In questo caso, però, sarebbe il caso di dirlo a chi, come me, ha bisogno dell’autobus tutte le mattine per poter andare al lavoro”. (red.)