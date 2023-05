L’AQUILA: SCHIANTO MORTALE IN SUPERSTRADA, INDAGATI FUNZIONARI ANAS PER OMICIDIO STRADALE

L’AQUILA – Sono 12 gli indagati per la morte di Stella Luciani, la 21enne che il 29 novembre 2021 perse la vita in un incidente stradale sulla superstrada di Bazzano alla periferia dell’Aquila.

Sul registro degli indagati, secondo quanto riporta il Centro, per i reati di omissione d’atti d’ufficio e omicidio stradale sono finiti, a vario titolo, funzionari regionali Anas, responsabili del centro manutenzione regionale e del tratto della superstrada: Antonio Marasco, Paolo Lalli, Marco Bosio, Carmelina Furfaro, Davide Ricci, Roberto Parente, Luca Sollecchia, Domenico Zurlo, Angelo Ianni, Marcello Tartaro, Anna Maria Perrella, Anna Cecchini.

Per il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, se l’Anas avesse dato seguito alle note della polizia stradale dell’Aquila sulla necessità di mettere in sicurezza un tratto della statale 17ter di Bazzano, forse Stella Luciani si sarebbe potuta salvare. La ragazza stava andando a Paganica a prendere una sua amica e la macchina si ribaltò anche per la pioggia.