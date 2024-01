L’AQUILA: SCHIANTO MORTALE IN VIA ANTICA ARISCHIA, ANZIANO FORSE COLTO DA MALORE MENTRE GUIDAVA

L’AQUILA – Potrebbe essere stato un malore ad aver portato alla morte Luigi Di Cesare, 72enne di Cagnano Amiterno (L’Aquila), che ieri pomeriggio si è schiantato alla guida della sua Panda contro una Punto, guidata da un cinquantenne aquilano, che è rimasto ferito, in Via Antica Arischia, nel quartiere aquilano di Pettino.

Dalla dinamica ricostruita, Di Cesare avrebbe improvvisamente sbandato ed invaso la corsia opposta su cui transitava la Grande Punto diretta in direzione L’Aquila, provocando in tal modo un inevitabile quanto drammatico impatto. Per estrarre il corpo senza vita di Di Cesare è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti insieme all’ambulanza del 118 ed alla polizia municipale.

Il cinquantenne aquilano rimasto ferito nell’incidente era uscito in auto poco prima dalla vicina abitazione, ed è stato invece trasportato all’ospedale “San Salvatore” in condizioni non gravi.