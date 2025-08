L’AQUILA: SCHIANTO TRA CAMION E AUTO ALL’INCROCIO DI PONTE RASAROLO, PAURA MA NESSUN FERITO

L’AQUILA- Incidente stradale questa mattina fuori Porta Napoli, nei pressi della statale 17, incrocio con Via del ponte Rasarolo, all’Aquila.

Lo schianto, pauroso ma senza feriti gravi, è avvenuto nelle vicinanze di una attività commerciale e vicino al ristorante Bellavista. Il secondo in pochi giorni, l’ennesimo da tempo.

Ad essere coinvolti un camion ed alcune autovetture. Sulla dinamica e sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte del nucleo della Polizia Locale intervenuta prontamente sul posto. Presenti anche tecnici e personale Anas.

Questo ulteriore incidente ha rinnovato la paura per i residenti della zona: “È un pericolo continuo per noi che abitiamo in questa zona – lamentano – Ogni giorno succede qualcosa. Aspettiamo solo il morto. Diverso tempo fa un automobilista è finito, dopo aver abbattuto un cancello, all’ interno di un cortile dove solitamente ci sono – abitano – persone anziane e dei ragazzini. Cosa sarebbe potuto accadere se fossero stati lì in quel momento ? Abbiamo scritto ai vari Enti, ma piatto piange. È ora che le istituzioni ci mettano mani. Aspettiamo altri incidenti, magari con qualche morto?”.