L’AQUILA – Incidente mortale oggi pomeriggio a Paganica, frazione dell’Aquila, in via Onna: nello scontro tra un’auto e un furgone ha perso la vita una donna di 77 anni, Michela Brancadoro, 77 anni, originaria di Montereale.

La donna viaggiava a bordo dell’auto quando ha impattato frontalmente il furgone che proveniva dalla direzione opposta, dalla strada statale 17. Non si esclude un malore.

Subito sono partite le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. La donna che era rimasta incastrata tra le lamiere, mentre gli operatori sanitari hanno provato a rianimare sul posto la 77enne ma purtroppo senza esito. I mezzi incidentati sono stati rimossi dagli addetti di Autodemolizione di San Vittorino. Foto fornite da G. Cocciolone.