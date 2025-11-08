L’AQUILA: SCIMIA (FDI), “CAMPO SPORTIVO CIVITA DI BAGNO E’ UN SEGNALE, COMUNITA’ AL CENTRO”

L’AQUILA – “Questo campo non è solo un impianto sportivo, è un segnale preciso. Dimostra che quando si investe con serietà nelle frazioni si costruisce fiducia e si restituisce dignità ai luoghi in cui le persone vivono ogni giorno”.

Così, in una nota, il capogruppo di FdI al Consiglio comunale dell’Aquila, Leonardo Scimia, presente all’inaugurazione del nuovo campo sportivo polivalente di Civita di Bagno.

Scimia ha ricordato che l’impianto è stato realizzato con fondi comunali: “Abbiamo voluto un intervento pulito, concreto, che parlasse da sé. Lo abbiamo fatto senza attendere finanziamenti esterni perché la comunità meritava una risposta immediata e adeguata”.

Guardando al futuro, il capogruppo ha sottolineato la volontà di procedere oltre questa inaugurazione: “Il campo di Civita di Bagno apre una strada che non intendiamo abbandonare. Nelle prossime settimane presenteremo ulteriori proposte che rientrano in una visione più ampia, centrata su servizi, manutenzione costante e spazi che favoriscano aggregazione e sicurezza”.

Ha poi aggiunto: “Le frazioni non devono essere considerate periferia, ma parte strutturale della nostra identità cittadina. Continuerò a sostenere ogni intervento che rafforzi questa idea e che renda ogni territorio più curato, più accessibile e più vivo”.

Scimia ha concluso sottolineando il senso di continuità del percorso avviato: “Questa inaugurazione non è il punto finale. È un inizio. Il nostro impegno resta quello di mettere la comunità davanti a tutto e di mantenere un’attenzione costante su ogni frazione, senza distinzioni e senza passi indietro”.