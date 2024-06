L’AQUILA: SCIMIA (FDI), “INACCETTABILE POLEMICA PD SU CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE”

L’AQUILA – “I cittadini hanno dimostrato per l’ennesima volta grande onestà, il 50 per cento di quanti hanno ricevuto l’avviso inoltrato dal Comune dell’Aquila, infatti, ha già restituito il contributo di autonoma sistemazione percepito indebitamente, per una somma complessiva di circa 1 milione di euro. Risuona dunque strumentale e inaccettabile la polemica caldeggiata dal Partito Democratico che, evidentemente in mancanza di argomenti, cavalca una situazione che la passata amministrazione di centrosinistra si è guardata bene dal gestire opportunamente”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fdi al Consiglio comunale dell’Aquila, Leonardo Scimia.

“Quando siamo stati messi a conoscenza della situazione abbiamo fatto quello che ogni buon amministratore dovrebbe fare per cercare di recuperare gli importi del Cas indebitamente percepiti e per scongiurare l’ipotesi di danno erariale per il Comune dell’Aquila. Somme, peraltro, che il Comune dell’Aquila avrebbe dovuto richiedere già nel 2010. Ad oggi, sono stati inviati 2.641 avvisi, di questi 1.666 sono stati saldati, altri invece sono in corso di riscossione. Nell’ambito delle operazioni di recupero crediti, abbiamo registrato circa il 3,6 per cento di contenziosi, una percentuale esigua rispetto alla platea interessata”.

“Per la mia formazione amministrativa e grazie alla capacità di dirigenti e funzionari del settore Bilancio, abbiamo improntato la gestione dell’ente a principi di correttezza e rispondenza alla realtà e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”, conclude il consigliere comunale.