L’AQUILA: SCIMIA (FDI), “RIPORTIAMO LE SCUOLE IN CENTRO, SBLOCCATI FONDI PER L’EX ITAS”

L’AQUILA – “La conferma del finanziamento da 9,3 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione dell’ex Itas in Viale Duca degli Abruzzi è una notizia di grande rilevanza per la nostra città. Si tratta di un passaggio decisivo che consentirà finalmente di avviare la gara per i lavori e restituire al centro dell’Aquila una sede scolastica moderna, efficiente e sicura, destinata ad accogliere l’Istituto Tecnico per Geometri attualmente situato a Colle Sapone”.

A dichiararlo, in una nota, è Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che sottolinea come questo intervento “rappresenti molto più di un semplice cantiere”.

“Questa operazione – prosegue Scimia – rientra in una strategia più ampia che punta a riequilibrare la distribuzione degli istituti scolastici sul territorio, valorizzando il centro cittadino e contribuendo alla sua vitalità. È una visione che si coniuga perfettamente con il piano di assetto scolastico che l’amministrazione comunale, in sinergia con la Provincia, sta portando avanti con determinazione”.

“Il ritorno delle scuole in centro – conclude – è un obiettivo che stiamo perseguendo con coerenza, perché significa ridare centralità agli studenti, alle famiglie e alla comunità, in una città che guarda con concretezza al futuro, facendo della qualità dell’istruzione e della vivibilità urbana due pilastri del proprio sviluppo”.

“Un sentito ringraziamento – aggiunge infine Scimia – va al presidente della Provincia, Angelo Caruso, e al consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Calvisi, che in questi anni hanno seguito con costanza e competenza tutto l’iter legato alla realizzazione di questo progetto”.