L’AQUILA: SCIOPERANO 500 AVVOCATI PER 3 GIORNI, “POCHI GIUDICI E TANTE UDIENZE CHE SLITTANO”

L’AQUILA – Saranno in sciopero i 500 avvocati aquilani per protestare contro la carenza di magistrati negli uffici giudiziari del capoluogo di regione dove, per questo motivo, saltano le udienze a ripetizione. Lo sciopero ci sarà dal 9 all’11 giugno.

‘Questa la motivazione esatta dell’astensione:”Preso atto”, si legge nell’atto dell’Ordne forense, “della prolungata situazione di carenza di organico dei Magistrati del Tribunale ; lette le dichiarazioni rese agli organi di stampa dalla dott.ssa Elvira Buzzelli, Presidente del Tribunale dell’Aquila, con cui la stessa rappresentava la situazione drammatica in cui versa Tribunale in quanto, a fronte di un organico di 14 Magistrati togati, ne risultano in servizio soltanto 8, con una scopertura, quindi, di 6 Magistrati in prevalenza nel settore Civile – il Lavoro; considerato che tale situazione sta provocando notevoli ritardi nella emissione di provvedimenti ordinari in materia Civile, nonché differimenti delle udienze con grave nocumento per l’attività del Foro e inevitabili ripercussioni sulle aspettative di giustizia dei cittadini; considerato altresì che, da informazioni assunte dalla Presidente del Tribunale, non vi è alcuna certezza della data in cui andranno a copertura i posti vacanti”.

“Atteso, inoltre”, prosegue la nota, “che il Tribunale risulta essere senza Dirigente Amministrativo da alcuni anni; preso atto, altresi, della situazione in cui versa l’UNEP presso la Corte di Appello, che ormai da molti mesi risulta di fatto senza Dirigente, con conseguenti notevoli disfunzioni organizzative e gestionali; considerato che tale problematica sta creando forte nocumento al Foro e, di conseguenza, cittadini, come risulta dalle numerose segnalazioni pervenute da gran parte degli Avvocati, anche ai di altri Fori; vista la nota dell’Avv. Francesco Bafile trasmessa nell’interesse della Dott.ssa Francesca Bafile, dipendente presso l’UNEP, sentite per le vie brevi le maggiori Associazioni di categoria del Foro; ritenuto di dover ricorrere all’istituto della astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie, minorili e di sorveglianza delibera di proclamare l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie, minorili e di sorveglianza per il periodo dal 9 all’11 giugno 2025″.