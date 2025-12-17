L’AQUILA: SCIVOLA LUNGO LA SCALINATA ALLAGATA CHE PORTA ALLA STRADINA PER COLLEMAGGIO MA SI SALVA

L’AQUILA – Nei giorni scorso una donna è scivolata sulla gradinata (per fortuna senza gravi conseguenze perché si è sorretta a uno degli appoggi di legno sia pur fatiscenti) che collega la strada che conduce al complesso di Collemaggio e alla Basilica all’Aquila. Causa della scivolata la notevole quantità di acqua che fuoriesce da una delle finestrine delle antiche mura che ha letteralmente allagato le scalette e la strada sottostante. Il caso ha voluto che il notevole flusso di acqua uscisse proprio dalla finestrina che si trova sulle scalette e non dalle altre decine situate sulle mura. La situazione potrebbe peggiorare per le precipitazioni intense di questi giorni.

