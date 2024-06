L’AQUILA: SCLERODERMIA, GIORNATA DI STUDIO E SCREENING GRATUITO

L’AQUILA – In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica, la UOSD di Reumatologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, diretta dalla professoressa Paola Cipriani dell’Ateneo aquilano, e l’Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare organizzano una giornata dedicata allo screening della patologia e all’approfondimento scientifico.

La Sclerosi Sistemica è una malattia autoimmune appartenente al gruppo delle malattie rare che interessa prevalentemente il genere femminile, ancora oggi difficilmente diagnosticata.

Questa patologia, per l’interessamento di organi interni, richiede la presa in carico da un centro di reumatologia sostenuto da un team specialistico multidisciplinare, all’avanguardia per la diagnostica e il trattamento con nuovi farmaci.

Il 27 giugno, dalle 9 alle 12, sarà possibile effettuare l’esame capillaroscopico di screening gratuito presso la UOSD di Reumatologia, Ospedale San Salvatore Edifico Delta 7 secondo piano prenotandosi al numero 3760012604 di APMARR, dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 nell’Edifico Paride Stefanini Aula D2.28, Piazzale Salvatore Tommasi 1 nel Polo Universitario di Coppito, si terrà l’incontro di approfondimento scientifico dal titolo “L’approccio multidisciplinare nella sclerodermia” incentrato sul tema della multidisciplinarietà nella gestione dalla persona affetta dalla patologia.

Interverranno le associazioni dei malati, i medici del team multidisciplinare dell’Ospedale San Salvatore dell’L’Aquila e sarà dato ampio spazio alle testimonianze dei pazienti.