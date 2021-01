L’AQUILA Lutto a L’Aquila per la scomparsa di Maria Liliana Buglioni, moglie dell’ex sindaco Antonio Centi.

“A nome della municipalità e a titolo personale formulo sentite condoglianze al presidente onorario dell’Istituzione sinfonica abruzzese ed ex sindaco, Antonio Centi, per la scomparsa della moglie Maria Liliana Baglioni. Giungano a lui, alla figlia Annalisa e ai famigliari sentimenti di vicinanza e sostegno in un momento così doloroso”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

