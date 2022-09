L’AQUILA – “La Municipalità partecipa al lutto della famiglia di Silverio Iannella, scomparso ieri. Esprimo il cordoglio più profondo per la perdita di un uomo che si è impegnato profondamente nel mondo del lavoro, come sindacalista, e in quello politico, come consigliere comunale nella seconda metà degli anni ‘90″. È quanto ha dichiarato in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.