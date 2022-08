L’AQUILA: SCOMPARSO A MILANO DAL 31 LUGLIO 27ENNE AQUILANO LUCA DE ANGELIS, L’APPELLO DELLA FAMIGLIA

L’AQUILA – Giorni di forte apprensione per la scomparsa dell’aquilano Luca De Angelis, 27 anni, di professione croupier, che è scomparso nel nulla domenica 31 luglio, a Milano.

La famiglia ha lanciato un appello per cercare di ritrovare il ragazzo e ha denunciato la scomparsa ai carabinieri dell’Aquila. L’ultimo avvistamento, dopo un giorno che non rispondeva al telefono, il 1 agosto, alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano, dove è sceso per un cambio nella tratta Praga-Roma. Da lì più nessuna notizia.

Questo l’appello diffuso on line: “Questo ragazzo si chiama Luca De Angelis, 27 anni, di professione croupier, si è smarrito a Milano il 31 luglio. Potrebbe avere la barba più lunga (rispetto a quella in foto, ndr) e trovarsi anche a Roma, dove ha degli amici. La sua famiglia non ha notizie da quella data, se lo avvistate chiamate il numero 327.5817279”.

In alternativa, chi avesse informazioni sul giovane può contattare anche direttamente il 112.