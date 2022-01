L’AQUILA, SCONTI SUGLI ASSORBENTI IN FARMACIA: APPROVATA MOZIONE CONTRO “POVERTA’ MESTRUALE”

L’AQUILA – Assorbenti scontati nelle farmacie comunali: è la richiesta al centro della mozione presentata dal consigliere Pd Stefano Albano in collaborazione con Eva Fascetti, portavoce aquilana delle Donne Democratiche, e approvata all’unanimità dall’assise comunale dell’Aquila.

Il provvedimento, che arriva dopo il taglio dell’Iva dal 22 al 10% sugli assorbenti femminili incluso nella legge di Bilancio 2022, impegna il comune a contrastare la cosiddetta “povertà mestruale” attraverso agevolazioni economiche rivolte alle fasce più deboli per i beni igienici femminili.

Gli sconti saranno applicati di concerto con l’Afm e sulla base di un’analisi qualitativa delle categorie economicamente a rischio da condurre in collaborazione con enti locali e Regione.

“La mozione si ispira a due iniziative nazionali – hanno spiegato Albano e Fascetti – il Tampon Tax tour, promosso dalla consigliera fiorentina dem Laura Sparavigna che dallo scorso luglio ha mappato circa 200 comuni e 9 regioni che hanno già facilitato l’accesso ai prodotti igienico-sanitari femminili con misure locali e la campagna per l’abbattimento fiscale su tali prodotti Il ciclo non è un lusso che ha raccolto più di 600mila firme”.

“Grazie all’impegno dell’intergruppo parlamentare per le donne, in legge di bilancio è stata inserita la riduzione dell’Iva al 10%, un passo in avanti che tuttavia non centra l’obiettivo finale: l’applicazione dell’aliquota minima del 4% per equiparare i prodotti mestruali ai generi di prima necessità. Si tratta di una battaglia sociale economica e culturale – hanno concluso – che da oggi, finalmente, vede impegnata e schierata anche la nostra città”.

L’iniziativa ha raccolto il plauso dell’assessorato alle pari opportunità che si è impegnato ad adottare iniziative di sensibilizzazione sul tema nell’ambito delle proprie competenze.