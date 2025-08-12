L’AQUILA: SCONTRO AUTO-MOTO A BAZZANO, FERITO UN RAGAZZO

12 Agosto 2025 15:10

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Incidente nel primo pomeriggio all’Aquila, sulla statale 17 a Bazzano, nei pressi di un supermercato: a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 e una moto, una Triumph speed triple.

Ferito il giovane alla guida della moto, subito soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.





Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche.

Si registrano rallentamenti al traffico.

