L’AQUILA: SCONTRO AUTO-MOTO A BAZZANO, FERITO UN RAGAZZO

L’AQUILA – Incidente nel primo pomeriggio all’Aquila, sulla statale 17 a Bazzano, nei pressi di un supermercato: a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 e una moto, una Triumph speed triple.
Ferito il giovane alla guida della moto, subito soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche.
Si registrano rallentamenti al traffico.
