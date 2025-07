L’AQUILA: SCONTRO AUTO-SCOOTER A PETTINO, GRAVE RAGAZZA DI 26 ANNI

L’AQUILA – Ancora un incidente sulle strade aquilane dove in serata uno scooter e un’auto si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, nel quartiere di Pettino, tra via Antica Arischia e via di Castelvecchio.

Gravemente ferita una ragazza di 26 anni, trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.