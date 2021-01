L’AQUILA, SCONTRO FRONTALE A PRETURO: IN CORSO AUTOPSIA SUL CORPO DI LUCA MESSINEO

L’AQUILA – E’ in corso in queste ore l’autopsia di Luca Messineo, il 38enne aquilano, morto sul colpo due giorni fa, nei pressi dell’aeroporto di Preturo, frazione dell’Aquila, scontrandosi frontalmente a bordo della sua Nissan Micra blu, con una Hyundai che arrivava in direzione opposta.

Il manto stradale ghiacciato all’origine dell’incidente. Gli inquirenti hanno sequestrato i mezzi e i telefonini cellulari, al fine di verificare se erano in uso al momento dello scontro.

Grande il dolore a Preturo e nel vicino quartiere del progetto Case di Coppito 3, dove Luca viveva, assieme alla famiglia.

