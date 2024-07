L’AQUILA – Incidente frontale al bivio per Monticchio, frazione dell’Aquila, sulla statale 17. A scontrarsi sono stati due mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118 per le cure del caso ai due automobilisti rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto si sarebbe immessa contromano, andando a urtare contro l’altra auto.