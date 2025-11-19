L’AQUILA: SCONTRO FRONTALE TRA AUTO, RICOVERATI DUE GIOVANI FERITI

19 Novembre 2025 21:32

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio sulla statale 17 bis all’Aquila, nei pressi di Paganica.

Il bilancio è di due giovani feriti, di 22 e 32 anni, entrambi ricoverati in codice rosso all’ospedale “San Salvatore”.





Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.

 

