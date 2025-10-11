L’AQUILA: SCONTRO IN CDX PER NOMINE A ASM E SED, AMMINISTRATORI SCADUTI, ALLA GUIDA REVISORI

L’AQUILA – Un nuovo fronte scuote e divide la maggioranza di centrodestra al Comune dell’Aquila, del sindaco di Fdi Pierluigi Biondi: le nomine dei vertici delle partecipate, a cominciare da quelle del Sed, il Servizio elaborazione dati, e dell’Asm, la società che si occupa del ciclo dei rifiuti, che è in una situazione di forte crisi.

In entrambi i casi sono scaduti infatti gli amministratori unici: al Sed Gianfranco Di Benedetto è cessato dall’incarico il 6 luglio scorso, a cui ha fatto seguito una breve proroga, anch’essa esaurita, all’Asm Lanfranco Massimi è scaduto il 9 agosto. In entrambi i casi postazioni dal valore di circa 23mila euro di stipendio l’anno.

Ora le due società comunali, come prevede la norma, sono gestite pro tempore dai revisori dei conti, Annamaria Bonanni al Sed e Giulia Marotta all’Asm.

In tutti e due i casi non c’è accordo per i successori e, secondo quanto si apprende, lo scontro politico sarebbe molto acceso e coinvolgerebbe anche il sindaco Biondi, ex primo cittadino di Villa Sant’Angelo, nel corso degli anni diventato esponente meloniano di respiro nazionale, come responsabile enti Locali del partito, oltre che presidente regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e in quanto tale avviato nel 2027, al termine del secondo mandato, all’elezione in parlamento in un collegio blindato.

Tra i pochissimi nomi che girano, c’è da segnalare quello dell’ex assessore e consigliere comunale di centrodestra Pierluigi Tancredi, oggi dirigente della Lega Abruzzo.

Per il resto le informazioni su conferme o papabili sono molto scarne, lo scontro politico si consuma dietro le quinte e le bocche restato cucite, cercando di sbloccare le due situazioni di impasse.

Ci sarebbe comunque un tira e molla molto duro tra i due gruppi più forti della maggioranza e dell’intero consiglio: L’Aquila protagonista, con i suoi sei componenti, gruppo civico di recente costituzione, che ha raccolto transfughi dagli altri partiti, e che vede il sindaco come regista e gestore diretto, e Fratelli d’Italia, con sette consiglieri, il partito del sindaco che però non controlla nella sua interezza perché una parte dei componenti risponde al suo grande nemico politico interno, il senatore Guido Liris, anche lui esponente nazionale meloniano al primo mandato a Palazzo Madama, capogruppo diFdI in Commissione Bilancio, dopo essere stato assessore regionale al ramo in Regione Abruzzo con Marco Marsilio, e vice coordinatore regionale.

Tornare alla gestione normale e in assetto è in particolare urgente per l’Asm, che non si è più ripresa dall’incendio dell’ottobre 2023 della struttura dell’area industriale di Bazzano, che ha distrutto buona parte della sua flotta aziendale, ben 26 mezzi.

Come attesta il bilancio consolidato appena approvato in Consiglio comunale, le perdite dell’ultimo esercizio sono di 170mila euro e l’indebitamento complessivo sfiora i 9 milioni, di cui quasi 7 milioni verso fornitori.

Questo quando tutte le altre partecipate registrano utili. Sono poi 14 i lavoratori interinali rimasti a casa, per i debiti che l’azienda ha nei confronti della società che gestisce le unità lavorative. La raccolta differenziata in base agli ultimi dati non raggiunge la soglia del 65% fissata dalla normativa italiana.

Situazione migliore al Sed, che ha chiuso l’ultimo bilancio di esercizio con un utile di 34.192 euro, sottolineando che il livello di sicurezza del Comune dell’Aquila, secondo il Microsoft Secure Score, è passato dal 37% nel 2022 all’attuale 74%, a fronte di una media nazionale del 56% per comuni di pari dimensione.