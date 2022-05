L’AQUILA: SCONTRO SU FERMATA BUS PERICOLOSA A SANTA RUFINA, PALUMBO SOLLECITA “SOLUZIONE IMMEDIATA”

L’AQUILA – “Dopo le tante sollecitazioni e denunce che ho mosso in questi anni, la Provincia dell’Aquila, che ringrazio pubblicamente, ha stanziato 2 milioni di euro per il rifacimento del manto stradale dell’intero sistema viario delle frazioni di Roio. È stato ufficializzato dal vicepresidente, Vincenzo Calvisi, nel corso della Commissione Territorio del Comune dell’Aquila del 5 maggio scorso, da me richiesta sul tema della sicurezza stradale nei centri abitati con particolare riferimento alle frazioni”.

Così il capogruppo del Pd in Comune dell’Aquila, Stefano Palumbo, che sollecita in particolare la soluzione del problema rappresentato dalla fermata pericolosa a Santa Rufina di Roio.

Nell’ambito della stessa si è condivisa la necessità di istituire un tavolo permanente inter istituzionale tra ente comunale e provinciale al fine di definire un approccio complessivo alla problematica in modo che oltre al nuovo manto stradale si intervenga anche sulla segnaletica orizzontale e verticale, sull’illuminazione pubblica – aggiunge Palumbo -, la limitazione e il controllo della velocità, la realizzazione di marciapiedi e di fermate del sistema di trasporto pubblico adeguate e sicure, e si garantisca una costante attenzione all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici. Ho quindi richiesto agli amministratori e ai dirigenti dei due enti di approfittare proprio dell’intervento previsto sulle strade di Roio per farne un progetto pilota sulla sicurezza stradale. Sarebbe l’occasione per istituzionalizzare da subito questo rapporto e sperimentare tutte quelle misure da replicare poi sul resto del territorio comunale. Non si perda questa opportunità”.