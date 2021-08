L’AQUILA – Incidente mortale nel pomeriggio all’Aquila.

Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 18, si sono scontrati un’auto e una moto, sulla strada statale 5 bis, nei pressi della frazione di Bagno.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, di cui al momento non si conosco le generalità, che era in sella alla moto.

Sul posto vigili urbani e l’ambulanza del 118.