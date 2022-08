L’AQUILA, SCONTRO TRA DUE ALIANTI, UNO ATTERRA A PRETURO, L’ALTRO PRECIPITA VICINO TORNIMPARTE

L’AQUILA – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio sui cieli dell’aeroporto dei Parchi di Preturo a L”Aquila nell’ambito della gara Coppa Città di Rieti. Due volovelisti, per cause ancora da accertare, partiti da Rieti, si sono scontrati, all’altezza di Tornimparte. Uno dei due velivoli in gara è riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto di Preturo con un’ala fortemente danneggiata.

Si è invece lanciato con il paracadute l’altro pilota di 30 anni coinvolto nello scontro che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non qualche escoriazione procuratosi durante l’atterraggio con il paracadute.

L’uomo, per cui sono partite immediatamente le ricerche, è stato facilmente rintracciato e trasportato all’ospedale de L’Aquila per accertamenti e per le necessarie medicazioni. Distrutto invece l’aliante caduto poco distante, in prossimità del centro abitato di Tornimparte.

Sull’incidente ha aperto una inchiesta l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv)