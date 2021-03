L’AQUILA, SCREENING COVID A SAN GREGORIO: UN POSITIVO SU 90 TAMPONI

L’AQUILA – Un positivo su 90 tamponi eseguiti.

È il bilancio del primo giorno di screening anti-covid nella frazione aquilana di San Gregorio, disposto dal sindaco Pierluigi Biondi per arginare un potenziale focolaio dopo diversi casi di positività accertati, motivo per il quale è stata chiusa la scuola dell’infanzia situata all’interno dell’Istituto Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari di San Gregorio.

“Continuiamo domani, questa volta per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, sempre all’ex poliambulatorio di via Cesare Pavese. Tengo a ricordare che questo screening è importante soprattutto per la popolazione di San Gregorio e per chi frequenta la frazione”, precisa il primo cittadino.