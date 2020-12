L’AQUILA: SCREENING COVID IN EX STABILIMENTO AGRIFORMULA DOPO MANCATA APERTURA DRIVE THROUGH BAZZANO

L’AQUILA – Hanno preso avvio regolarmente alle 8 le attività di screening della popolazione nelle postazioni dislocate sul territorio comunale aquilano, al quarto giorno consecutivo.

A causa delle condizioni meteo avverse non è stato possibile aprire il drive through del nucleo industriale di Bazzano, mentre la postazione prevista a San Gregorio è inutilizzabile. In sostituzione, sono attive dalle 10,30, presso l’ex stabilimento Agriformula, nel nucleo industriale di Monticchio, due cliniche mobili, in modalità drive through, con ingresso e uscita separati, in modo che coloro che sono in attesa di effettuare il tampone potranno restare in auto, al riparo dalla pioggia insistente che sta interessando la città in queste ore.

Gli utenti che si erano recati nella postazione di Bazzano soppressa a causa del maltempo sono stati dirottati, nelle more dell’apertura del presidio ex Agriformula, in una nuova sede, ubicata nel Musp della scuola primaria e dell’infanzia di Paganica, in via degli Alpini, che sarà comunque operativa per tutta la giornata, fino alle ore 18.

