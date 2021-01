L’AQUILA, SCREENING COVID STUDENTI NELL’HUB DELLA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Dal 3 al 6 gennaio, dalle 9 alle 17.30, l’Hub Croce Rossa L’Aquila rimarrà a disposizione per effettuare test rapidi al personale scolastico e a tutti gli studenti che frequentano gli istituti scolastici del comprensorio aquilano ad esclusione dei bambini che frequentano gli istituti d’infanzia.

“Saremo presenti con personale sanitario e amministrativo logistico per la gestione della struttura – si legge in una nota – Dopo il grande successo dello screening di massa a sostegno del Comune dell’Aquila, Croce Rossa L’Aquila ha deciso di continuare a sostenere tutte le campagne per contrastare il covid 19”.

Una struttura che si avvale di 13.000 mq di superficie, che è studiata nei minimi dettagli per offrire un servizio veloce e in sicurezza, sia per gli operatori che per i fruitori del servizio. Lo screening è gratuito per studenti e personale scolastico. Tutti gli studenti e il personale dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, e il modulo con il consenso informato, stampato e firmato, compilabile al link https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo presente sul sito internet del Comune dell’Aquila. Per i minorenni il consenso dovrà essere firmato dal genitore. Ai dirigenti scolastici è stato chiesto di veicolare l’informazione a tutte le famiglie.

Inoltre, rimane sempre attivo il servizio di tamponi molecolari per la popolazione che potrà essere effettuato con ricetta bianca grazie alla collaborazione con Dante Labs. Per ogni tampone processato il Dante Labs verserà quota parte come donazione per le attività della CRI impegnata su più fronti in questa emergenza sanitaria.

