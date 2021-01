L’AQUILA, SCREENING POPOLAZIONE SCOLASTICA: “SED SPA E COMUNE IN PRIMA LINEA”

L’AQUILA – Nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 2021 si è svolta la campagna screening con test rapidi per la popolazione scolastica rivolta agli studenti, docenti e operatori scolastici fortemente voluta dal Sindaco Pierluigi Biondi, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, che consentirà agli alunni di tornare a scuola in sicurezza.

Cinque le postazioni attivate, oltre alla sala operativa ubicata in via Ulisse Nurzia, e ben 4641 le persone che si sono sottoposte allo screening.

“Nell’organizzazione di questa campagna di screening, come nella precedente dello scorso dicembre, ha partecipato attivamente anche Servizi Elaborazione Dati spa, la società partecipata del Comune dell’Aquila che si è occupata di tutti gli allestimenti informatici nelle sedi deputate per l’esecuzione dei tamponi” – lo dichiarano l’assessore del comune dell’Aquila all’informatizzazione e innovazione tecnologica Maria Luisa Ianni e l’amministratore unico di SED spa Gianfranco Di Benedetto.

“Un ulteriore motivo di soddisfazione – proseguono – è stata la realizzazione del modulo on-line per la registrazione dei dati degli studenti e del personale scolastico nonché la realizzazione di una piattaforma per la verifica anagrafica e per la refertazione dei tamponi effettuati, che ha notevolmente snellito le procedure nei luoghi di effettuazione dei tamponi. Dunque Sed Spa – concludono Maria Luisa Ianni e Gianfranco Di Benedetto – si conferma in prima linea nel supportare l’amministrazione comunale per le straordinarie esigenze legate all’emergenza covid”.

