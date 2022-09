L’AQUILA: SCRITTURA CREATIVA, ECCO IL CORSO DI ENRICO MACIOCI. PRESENTAZIONE VENERDI’ 9 SETTEMBRE

L’AQUILA – “Come ideare, realizzare e rendere viva una storia”: questo il titolo del corso di scrittura creativa di Enrico Macioci, uno dei più noti scrittori aquilani, che sarà presentato all’Aquila venerdì 9 settembre alle ore 19 nei locali di “LiberaMia – Libri, caffè, vini e merende”, in Via degli Scardassieri n.42, a due passi da Piazza Palazzo.

Il corso inizierà venerdì 23 settembre e si terrà ogni venerdì dalle ore 20 nei locali della scuola Speed-English di Francesca Castaldo, in via Pescomaggiore n.2 (una traversa di Via Castello).

Articolato in sei lezioni di due ore ciascuna, il corso si propone di gettare luce sulle architravi della narrazione, racconto o romanzo che sia.

“Si può imparare a scrivere un racconto o un romanzo? Forse no, serve qualcosa di innato; però si può imparare a favorire questo qualcosa, che magari all’inizio può sembrare solo un piccolo seme, nutrirlo e farlo crescere al meglio”, spiega Macioci.

Per prenotarsi all’evento di presentazione del corso contattare il numero di telefono 338 3337524 (anche messaggi WhatsApp)

Per info: pagina Facebook all’indirizzo internet https://www.facebook.com/Corso-di-scrittura-creativa-110127205169221/?ref=page_internal