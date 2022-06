L’AQUILA: SCUOLA DI INGLESE “SPEED ENGLISH”, STASERA IL GRAND OPENING DAY A PARTIRE DALLE ORE 20

L’AQUILA – Questa sera all’Aquila, in Via Pescomaggiore n.2, “grand opening day” della scuola di inglese Speed English di Francesca Castaldo.

L’appuntamento è alle ore 20. L’evento sarà “musicato” da Leonardo Mezzini, con un live proprio all’interno della scuola.

La Speed English, aperta lo scorso gennaio, è diventata in poco tempo un punto di riferimento per grandi e piccoli che vogliono imparare l’inglese.

Lunedì 13 giugno, inoltre, partirà il “Summer English Club” per bambini dai 7 agli 11 anni, che durerà per almeno cinque settimane e darà modo ai più piccoli di passare una parte dell’estate non in una “semplice” scuola estiva, bensì in un vero e proprio club.