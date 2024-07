L’AQUILA: SCUOLA DI TEATRO DRAMA, SI CHIUDE UNA STAGIONE RICCA DI SUCCESSI E COLLABORAZIONI

L’AQUILA – Si è concluso l’Anno Accademico 23/24 della “Scuola di Teatro Drama”, una stagione ricca di successi e collaborazioni.

“Con grande orgoglio e soddisfazione – si legge in un comunicato – la Scuola di Teatro ‘Drama’, ha concluso l’anno accademico 2023/24, caratterizzato da saggi-spettacolo di fine anno che hanno emozionato e sorpreso il pubblico. Gli allievi, con dedizione e impegno, hanno messo in scena veri e propri capolavori, dimostrando una crescita artistica e personale”.

La direttrice Rosanna Lancione, unitamente ai maestri della scuola – continua il comunicato – desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli allievi per l’entusiasmo e la passione dimostrati durante l’anno e per gli eccezionali risultati raggiunti. Un grazie speciale alle scuole e alle associazioni che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni contribuendo, con il loro fondamentale supporto, al successo delle varie iniziative”.

“L’anno accademico appena concluso è stato una celebrazione del talento e della creatività di giovani attori. Ogni saggio-spettacolo ha rappresentato un momento di condivisione e di

crescita, sia per gli allievi che per il pubblico che ha avuto il privilegio di assistere alle performance. La Scuola di Teatro ‘Drama’ dà appuntamento al prossimo anno con nuove sfide, nuove storie da raccontare e nuovi talenti da scoprire”. Per restare aggiornati su eventi e saggi segui le pagine social Facebook e Instagram “Scuola di teatro Drama”.

Trovi la scuola in Via Matteo Da Leonessa, 14 (Torretta) a L’Aquila. Chiama il 349 255 0046 per richiedere info su corsi e lezioni