L’AQUILA, SCUOLA GDF: GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI MARESCIALLI DEL 92° CORSO “MILANO 45 II”

L’AQUILA – Nel suggestivo scenario della Piazza d’Armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, 926 allievi marescialli frequentatori del 92° Corso “Milano 45 II”, hanno oggi giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.

La cerimonia, che si è svolta alla presenza del Comandante Generale del Corpo, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. C.A. Carlo Ricozzi, nonché delle massime autorità locali, segna il primo importante traguardo dei giovani frequentatori del corso per Ispettori, che lo scorso 25 gennaio hanno iniziato il loro percorso formativo alla sede di L’Aquila.

La manifestazione è stata preceduta dalla cerimonia di rinnovazione della Bandiera d’Istituto, il cui vessillo era stato consegnato alla Scuola il 5 luglio 1935. Il Comandante della Scuola – Gen. D. Cristiano Zaccagnini, ha formalmente proceduto alla sostituzione del Drappo che si fregia di diversi riconoscimenti tra cui la medaglia d’oro al merito civile conferita con decreto del Presidente della Repubblica per il determinante contributo fornito dall’Istituto negli interventi di soccorso alle popolazioni aquilane colpite dal terremoto dell’aprile 2009.

Hanno assistito all’evento, nel rigoroso rispetto delle disposizioni volte a contenere il contagio da Covid-19, circa 2000 familiari dei “giurandi”, giunti da ogni parte d’Italia.