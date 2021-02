L’AQUILA, SCUOLA GDF: IL SINDACO INCONTRA I 930 ALLIEVI MARESCIALLI DEL 92ESIMO CORSO

L’AQUILA – La città dà il benvenuto a 930 nuovi allievi marescialli del 92° Corso “Milano 45 II” della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Questa mattina, ricevuto dal Comandante della scuola, Gen. D. Cristiano Zaccagnini, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nell’auditorium dell’Istituto ed in video collegamento con tutte le aule didattiche, ha spiegato che “visitare la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza rappresenta, ogni volta, un grande momento di emozione ed è il medesimo sentimento provato nel salutare gli allievi marescialli del 92° corso”.

“L’Aquila è e sarà sempre anche la loro casa. Il legame tra questi luoghi e la città è molto forte e dopo il tragico sisma del 6 aprile 2009 è diventato inscindibile. Questo è stato a lungo il punto di riferimento per istituzioni e cittadini, qui sono state gettate le basi per la rinascita di una terra che giorno dopo giorno sta rafforzando la sua identità. Alle donne e agli uomini che dal capoluogo d’Abruzzo hanno iniziato il cammino nelle Fiamme Gialle formulo i migliori auguri per il percorso professionale che li attende e ringrazio sin d’ora loro e quanti indossano una divisa per il lavoro che quotidianamente svolgono per la nostra Nazione assicurando legalità, sicurezza e protezione delle comunità”.

Download in PDF©