L’AQUILA, SCUOLA GUARDIA DI FINANZA: PRESENTAZIONE CALENDARIO 2022

L’AQUILA – Nella serata di giovedì16 dicembre, nell’elegante cornice dell’auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, si è tenuta la cerimonia di presentazione del calendario 2022 dell’Istituto. L’annuale edizione dell’opera, realizzata dagli Allievi Marescialli del primo anno di corso, è stata dedicata alla ricorrenza del trentennale dell’insediamento della scuola nella città de L’Aquila.

Infatti, come è stato ricordato, il polo formativo degli Ispettori della Guardia di Finanza, è stato ufficialmente inaugurato il 10 dicembre 1992.

La serata è stata presentata dal giornalista e scrittore aquilano Angelo De Nicola, il quale ha riavvolto, anche grazie a filmati e testimonianze di diversi ospiti, il lungo filo dell’ormai trentennale presenza di Allievi Finanzieri a L’Aquila.

E’ stata una emozionante occasione per ripercorrere un lungo rapporto di reciproca vicinanza in cui le storie delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza si sono intrecciate in maniera inscindibile con la recente storia della città ospitante.

Nella serata è stata ricordata anche la ormai decennale convenzione stipulata con l’ateneo aquilano che consente agli Allievi Marescialli di conseguire, al termine del triennio di formazione, il titolo accademico in “Operatore Giuridico d’ Impresa”.

Le conclusioni sono state affidate al padrone di casa, il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, il quale ha voluto sottolineare come il legame tra gli aquilani e la scuola è diventato con il tempo sempre più forte: se nei primi anni l’istituto veniva denominato la centesima rocca (L’Aquila è la città delle 99 fontane, 99 chiese e 99 rocche), a seguito del terremoto del 2009 divenne la “Cittadella delle Istituzioni”, allorquando gli uffici pubblici trovarono una prima sistemazione tra le mura sicure della scuola per poi divenire “La Cittadella Degli Aquilani”, quando oltre 1500 aquilani furono temporaneamente ospitati nelle camerate degli Allievi Marescialli.

Un percorso intenso, carico di avvenimenti che hanno testimoniato l’impegno profuso da tutti coloro che sono stati Allievi della scuola e che avranno sempre in essa la loro matrice comune